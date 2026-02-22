Juve, dall’infermeria: le ultime su Yildiz e Bremer

Kenan Yildiz ha riportato una contusione al polpaccio sinistro. Il talento bianconero sarà valutato giorno per giorno, con l’obiettivo di capire se potrà recuperare in tempo per il prossimo impegno. Al momento non filtra ottimismo totale, ma neppure preoccupazione eccessiva: molto dipenderà dalle sensazioni nei prossimi allenamenti.

Anche Gleison Bremer non è al meglio: il difensore ha svolto lavoro differenziato e resta in dubbio. La sua eventuale assenza peserebbe soprattutto dal punto di vista difensivo e della leadership. La Signora tornerà in campo mercoledì in UEFA Champions League contro il Galatasaray. Una sfida cruciale che arriva in un momento complicato tra risultati altalenanti e condizioni fisiche non ottimali di alcuni titolari.