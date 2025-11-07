Juve, dall'Assemblea degli Azionisti: "Nessun procedimento formale. E il mercato..."

All’Assemblea degli Azionisti della Juve, il Chief Financial Officer (CFO) Stefano Cerrato ha fornito un aggiornamento cruciale sul procedimento aperto dalla UEFA, rassicurando i soci sui rischi futuri. ll lungo braccio di ferro con le autorità calcistiche europee sembra avviarsi verso una conclusione positiva per la Signora.
Cerrato ha specificato che, al momento, non c’è un procedimento formale in corso, ma una fase preliminare di acquisizione di documenti. La società è convinta di essere sulla strada giusta per la sostenibilità finanziaria. La rassicurazione più importante, però, riguarda il calciomercato.
Le sanzioni in ambito UEFA, nel peggiore dei casi, infatti: “Si limitano alla limitazione di registrazione di nuovi calciatori nelle competizioni Uefa.” Questo significa che, anche in caso di provvedimento negativo, la Juventus non rischierebbe il blocco totale del mercato in entrata, ma solo una limitazione nel tesseramento di nuovi giocatori per le competizioni europee.