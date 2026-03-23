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Juve, dal settore giovanile alla prima squadra: i convocati in nazionale

Riccardo Focolari – 23 Marzo, 19:49

Oltre ai giocatori della Juve della prima squadra, per la pausa nazionale sono stati convocati anche i giocatori di Next Gen e Under 20

Pausa per gli impegni delle nazionali anche per alcuni giocatori di Next Gen, Under 20 e di diverse squadre del Settore Giovanile della Juve. A seguire l’elenco delle convocazioni nelle rispettive selezioni junior e, poi, l’elenco di quello della prima squadra.

I CONVOCATI

NEXT GEN

Faticanti (Italia Under 21), Puczka (Austria Under 21), Licina(Germania Under 19).

UNDER 20

Verde (Italia Under 19), Huli e Durmisi (Albania Under 19), Keutgen(Belgio Under 19), Sosna (Repubblica Ceca Under 19), Borasio (Italia Under 18), Gielen (Belgio Under 18).

SETTORE GIOVANILE

Giambavicchio (Perù Under 17), Corigliano e Giaretta (Italia Under 17), Vidzivashets (Ucraina Under 16), Deniz (Turchia Under 16), Mazzotta, Pipitò, Rastello, Salvai, Samà e Tufaro (Italia Under 16)

I GIOCATORI BIANCONERI CONVOCATI IN NAZIONALE

BELGIO (Lois Openda) – Doppia amichevole per il Belgio già qualificato ai Mondiali che affronterà gli Stati Uniti ad Atlanta e il Messico a Chicago

BRASILE (Gleison Bremer) – Due sfide di preparazione per la Nazionale guidata da Carlo Ancelotti contro Francia e Croazia

CANADA (Jonathan David) – Doppia amichevole contro Islanda e Tunisia

COLOMBIA (Juan Cabal) – Croazia e Francia le avversarie da affrontare in amichevole per la nazionale sudamericana

FRANCIA (Pierre Kalulu) – Brasile e Colombia le avversarie nelle amichevoli che affronteranno i transalpini già qualificati ai Mondiali

ITALIA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) – Spareggio valido per la Qualificazione ai Mondiali 2026 per gli azzurri, impegnati contro l’Irlanda del Nord e poi, in caso di successo, contro la vincente tra Galles e Bosnia

KOSOVO (Edon Zhegrova) – Super sfide di Qualificazioni Mondiali 2026 prima contro la Slovacchia e poi, eventualmente, contro la vincente tra Turchia e Romania

MONTENEGRO U21 (Vasilije Adzic) – Sfide di qualificazione agli Europei Under 21 contro i pari età di Svezia e Polonia

OLANDA (Teun Koopmeiners) – Doppia amichevole anche per i Paesi Bassi, contro Norvegia ed Ecuador

PORTOGALLO (Francisco Conceicao) – Amichevoli anche per i lusitani contro Messico e Stati Uniti

SERBIA (Filip Kostic) – Due amichevoli per la Serbia che non ha raggiunto la qualificazione ai Mondiali: gare contro la Spagna e il Sudafrica

TURCHIA (Kenan Yildiz) – A caccia di un pass mondiale anche la Turchia di Yildiz: prima la sfida contro la Romania e poi, in caso di successo, il match contro la vincente tra Slovacchia e Kosovo

USA (Weston McKennie) – Doppia amichevole contro Belgio e Portogallo

IL CALENDARIO

Giovedì 26 marzo

18:00 | Turchia-Romania – Spareggio Qualificazioni Mondiali 2026

20:45 | Italia-Irlanda del Nord – Spareggio Qualificazioni Mondiali 2026

20:45 | Slovacchia-Kosovo – Spareggio Qualificazioni Mondiali 2026

21:00 | BrasileFrancia – Amichevole

Venerdì 27 marzo

00:30 | Colombia-Croazia – Amichevole

18:30 | Svezia U21-Montenegro U21 – Qualificazioni Europei Under 21

20:45 | Olanda-Norvegia – Amichevole

21:00 | Spagna-Serbia – Amichevole

Sabato 28 marzo

19:00 | Canada-Islanda – Amichevole

20:30 | Stati Uniti-Belgio – Amichevole

Domenica 29 marzo

03:00 | Messico-Portogallo – Amichevole

22:00 | Colombia-Francia – Amichevole

Martedì 31 marzo

14:00 | Montenegro U21-Polonia U21 – Qualificazioni Europei Under 21

18:00 | Sudafrica-Serbia – Amichevole

20:45 | Olanda-Ecuador – Amichevole

Mercoledì 1 aprile

01:00 | USA-Portogallo – Amichevole

01:30 | Canada-Tunisia – Amichevole

02:00 | Brasile-Croazia – Amichevole

03:00 | Messico-Belgio – Amichevole