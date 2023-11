Juve, D’Agostino: “Vlahovic non è Higuain. Al momento non al 100%”

Intervistato a Tmw Radio, Gaetano D'Agostino ha parlato della situazione legata a Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus non starebbe attraversando il suo più brillante momento della stagione. Ecco come ne ha parlato l'ex calciatore: "Se non ricordo male non è partito male quest'anno, i buoni propositi ci sono stati. Soffre ancora di qualche problema fisico e deve stare bene per rendere. Non è uno come Higuain che anche all'80% fa la differenza. Lui deve stare bene o non si vedono le sue qualità. Con Chiesa si è vista una bella coppia, deve recuperare dal punto di vista fisico. Ha 23 anni e se esplode definitivamente vale tantissimo".