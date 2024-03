Juve, Cucchi: “L’incertezza sul futuro di Allegri incide sulle prestazioni”

Intervistato a Radio Bianconera, Riccardo Cucchi ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Secondo me non esiste un gioco più bello rispetto ad un altro, ma l'efficacia dello stesso. Io sono molto pragmatico. Le statistiche ci racconto che la Juve ha Napoli ha avuto più occasioni per andare a rete rispetto agli avversari, ma non è stata capace di concretizzarle. Ha vinto la squadra di Calzona, ma quella di Allegri non è stata inferiore sul piano del gioco, ecco perché parlo di efficacia".