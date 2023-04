Cuadrado: “Vincere è nel DNA della Juve. Torino è la mia seconda casa”

La Juventus di Max Allegri si prepara a scendere in campo nella delicata sfida europea contro lo Sporting Lisbona . Con la compagine lusitana i bianconeri si giocheranno il passaggio alle semifinali di Europa League nel doppio confronto tra andata e ritorno. Ha presentato la sfida in conferenza stampa anche Ruben Amorim , tecnico degli ospiti. Servirà una squadra solida, pronta a riscattare l'ultimo ko in campionato e pronta ad affidarsi ai propri leader.

"Torino è la mia seconda casa, qui sono cresciuto come calciatore e come uomo. Ho avuto momenti difficili quando ero bambino, come la perdita di mio padre quando avevo quattro anni, ma mia madre mi è sempre stata vicino e mi ha dato forza. Lei sapeva quale fosse il mio sogno. Quando un calciatore arriva alla Juventus, capisce subito che questa è una squadra che ha come obiettivo principale la vittoria. Vincere fa parte del DNA del club".