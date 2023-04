Sporting, Amorim: “Partita più importante per la Juve che per noi”

Le parole dell'allenatore dello Sporting CP Amorim in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro la Juve

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Juve, l'allenatore dello Sporting CPAmorim ha detto: "Sappiamo le qualità della Juventus, abbiamo visto tante loro partite. È una squadra diversa rispetto a prima, ha un tecnico di molta esperienza. Sarebbe bello vincere qui ma sappiamo che è una gara su 180 minuti. Abbiamo questo obiettivo entrambe ma vale più per il blasone della Juve. La Juve ha grande palmares, è abituata a giocare tante finali. Il nostro è un progetto diverso, più giovane. Per la Juve la partita di domani conta molto verso il percorso per arrivare in Champions”.