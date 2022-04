Cuadrado sempre decisivo ma il rinnovo non c’è: Juve che fai?

Cuadrado è spesso e volentieri l'uomo in più in casa Juve, eppure il rinnovo di contratto stenta ad arrivare

Passano le stagioni, cambiano gli allenatori, ma Juan Cuadrado resta e continua a fare la differenza. Tra poco più di un mese il tuttofare colombiano compirà 34 anni, ma lui gioca ancora come se fosse un ragazzino. Scatti fulminei, dribbling ubriacante, corsa, gol e assist, il classe 1988 è molto spesso l'uomo in più in casa Juventus. In questa stagione il colombiano ha già collezionato ben 40 presenze, condite da 5 gol e 5 assist. Sempre decisivo. Juan è ormai a tutti gli effetti una leggenda bianconera, anche se molti non se ne rendono conto: 262 presenze, 24 gol e 59 assist con la maglia della Juventus. Numeri da top player.

Eppure nonostante tutto questo il futuro di Cuadrado è ancora in dubbio. A giugno 2022 il suo contratto con i bianconeri scadrà e la dirigenza non ha ancora avviato i dialoghi per il rinnovo. I fattori da considerare sono molteplici e non sempre permettono fumate bianche, Dybala docet. Innanzitutto bisogna tener presente che la Juventus sta attraversando un momento economicamente difficile. Prima di rinnovare bisogna pesare con attenzione tutti i costi. In secondo luogo, per quanto decisivo, Cuadrado ha pur sempre 34 anni: la Juve vuole continuare a puntare su di lui? Forse è arrivato il momento di guardare avanti.

Il problema è che i bianconeri al momento un sostituto di Cuadrado non ce l'hanno. Danilo, infatti, è un terzino destro con tutt'altre caratteristiche, così come De Sciglio. Nelle scorse settimane si era quindi parlato di un interessamento per Molina dell'Udinese, individuato come il sostituto ideale del colombiano. Prima di pensare agli acquisti, si dovranno capire le intenzioni di Allegri e della dirigenza in vista della prossima stagione. Cuadrado quest'anno ha giocato prevalentemente come esterno d'attacco e se la Juve dovesse comprare un'ala (Zaniolo?) servirebbe più un terzino difensivo che un Cuadrado/Molina. Ecco quindi che la società prende tempo...