Juve, Allegri cambia Dybala e Nedved si dispera. Ecco cos’è successo

Contro il Cagliari Allegri aspetta a far entrare Kean e Dybala lo ripaga con una giocata vincente. Il vicepresidente della Juve però...

redazionejuvenews

Nel calcio la differenza tra una vittoria e una sconfitta è spesso sottile, dettata da una singola giocata o da una sostituzione vincente. Ieri, però, è stata una non-sostituzione a decidere la partita. Secondo tempo, Allegri manda a scaldare Kean. L'attaccante italiano è pronto ad entrare al posto di Dybala ma il tecnico bianconero decide di rimandare la sostituzione. Pochi minuti più tardi Dybala inventa il passaggio vincente che porterà al gol vittoria di Vlahovic. Al termine della partita l'allenatore della Juventus ai microfoni di Dazn ha commentato: "In quel momento non mi sembra giusto cambiare tanto per cambiare. Alla fine ho fatto entrare Bernardeschi perchè mi dava qualche inserimento e tiro in più rispetto a Rabiot". Sei minuti dopo il gol vittoria, Kean entra finalmente in campo al posto de La Joya.

Allegri ha quindi azzeccato alla perfezione la sostituzione, intuendo forse che quello non era il momento giusto per il cambio. Tutto bene quel che finisce bene, giusto? Non proprio. Nel post partita, infatti, Sky Sport ha mostrato alcune immagini in cui si vede chiaramente il vicepresidente bianconero Pavel Nedved disperato per la sostituzione del fantasista argentino. Questa è la versione data dai giornalisti di Sky, ovviamente non confermata dalla Juventus. Allegri ha infatti detto: "La reazione alla sostituzione di Dybala? Ma no, sarà successo prima".

A prescindere che sia vero o falso, l'impressione è che dalla sconfitta contro l'Inter tra Nedved e Allegri ci sia qualche piccola divergenza. "Non so quali complimenti abbia sentito il mister, ma nessuno mi ha mai fatto i complimenti dopo aver perso. Quello che conta è la vittoria, soprattutto in Italia", ha detto il vicepresidente nel pre partita. Allegri ha poi ammesso: "Le critiche fanno parte del mestiere, ci stanno. Preferisco quando mi criticano perchè gioco male che quando gioco bene e non si vince".