Juve, ct Brasile: "Non possiamo dimenticarci di Danilo" - JuveNews.eu

Intervenuto in conferenza stampa il ct del Brasile Dorival Junior ha esaltato le qualità del difensore della Juve Danilo

Non è stato l’inizio di stagione che Danilo avrebbe sperato. Dall’arrivo di Thiago Motta, infatti, il difensore brasiliano ha collezionato appena 4 presenze tra Serie A e Champions League, trovando davvero pochissimo spazio. Nonostante questo il Brasile l’ha comunque convocato, punto di riferimento per la nazionale verdeoro. Al termine della partita contro il Perù, infatti, il ct Dorival Junior in conferenza stampa ha spiegato: “Non possiamo dimenticare che è un giocatore con 11 anni di carriera al più alto livello in Europa. Ha giocato per i più grandi club del calcio europeo. Danilo, per chi non lo conosce, è un giocatore e una persona incredibile in quanto aiuta e da supporto a tutti noi. In tutti i sensi. Ieri ha parlato a lungo con Vanderson per spiegarli ogni cosa della partita. In ogni momento cerca di aiutarci a trovare le correzioni di cui abbiamo bisogno“.

Juve, alla riscoperta di Danilo

Parole che potrebbero tornare utili anche alla Juve visto che sarà costretta a puntare di nuovo su Danilo. Dopo l’infortunio di Bremer, infatti, i titolari diventeranno Gatti e Kalulu, con il brasiliano come prima alternativa. In attesa di possibili rinforzi dal mercato Thiago Motta dovrà affidarsi alla sua esperienza. Non c’è altra soluzione.