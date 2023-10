Lunedì nero per la Juve in Borsa: crollo del -8,5%

Lunedì molto negativo per la Juve in Borsa dopo l'approvazione del bilancio 2022/233 e l'annuncio di un nuovo aumento di capitale

Nonostante la vittoria della squadra di Allegri contro il Torino lunedì è stata una pessima giornata per la Juve , soprattutto in Borsa . Il titolo bianconero è infatti crollato raggiungendo i minimi da dicembre 2022 .

Il debito di più di 100 milioni di euro annunciato lo scorso venerdì ha infatti spaventato gli investitori, così come la ricapitolazione da più di 200 milioni. Una situazione economica non semplice per la Vecchia Signora, che ora dovrà rialzarsi in piedi a partire dai nuovi risultati sportivi.