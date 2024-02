Juve in crisi? Avanti con Allegri, poi a fine stagione si vedrà

La Juve sta vivendo un momento di crisi ma Massimiliano Allegri non è in dubbio: Max è saldo sulla panchina bianconera

Due punti nelle ultime quattro partite giocate : la Juve è in un momento di totale crisi. Nell'ultimo mese la squadra di Allegri è passata dal contendere testa a testa con l' Inter per lo scudetto a ritrovarsi a 9 punti di distanza dai nerazzurri.

Ma la panchina di Max è a rischio? Assolutamente no . La dirigenza ha confermato in più occasioni che Allegri sarà l'allenatore della Vecchia Signora almeno fino al termine della stagione .

I bianconeri dovranno lottare per la Coppa Italia e per il miglior piazzamento possibile in campionato, la squadra è con Max. Poi al termine della stagione il tecnico italiano scoprirà quale sarà il suo futuro: rinnovo o addio, molto dipenderà dai prossimi mesi.