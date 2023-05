Juve, cresce la febbre da Europa League: il programma della vigilia

Cresce l'attesa per la semifinale di andata di giovedì sera all'Allianz Stadium. E il Siviglia potrebbe essere costretto a fare a meno di alcuni uomini chiave. Fernando, Lamela e Suso non hanno infatti preso parte all'ultima partita di campionato contro l'Espanyol (vinta per 3-2) per via di alcuni acciacchi fisici. Sui primi due c'è in realtà maggior ottimismo mentre per l'ex rossonero si paventa un suo rientro non prima del match di ritorno in Andalusia.