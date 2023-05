Mercato Juve, tutto vero: “Offerta da quasi 100 milioni di euro”

La Juventus deve correre per risolvere alcune situazioni legate al suo futuro. Non che il tempo stia scadendo, ma per quanto riguarda la costruzione della rosa che dovrà affrontare la prossima stagione, qualcosa di importante andrà fatto. Per forza. E' per questa ragione che si sente parlare dell'arrivo a Torino di Giuntoli , che da queste parti darebbe una svolta niente male considerando la sua vasta esperienza e lo scudetto appena portato a Napoli figlio di scelte coraggiose. Ed è di coraggio, che avrà bisogno la Juventus del 2024.

L'impressione è che per andare ad attuare una vera e propria rivoluzione, ci sarà bisogno di operazioni che possano davvero dare modo alla dirigenza bianconera di cambiare in grande. Per questo motivo, in queste ore sta circolando una notizia che in questo senso potrebbe davvero fare la differenza: in arrivo c'è un'offerta da urlo <<<