Juve, il Creator Lab è stato premiato come "WFS Most Impactful Brand Initiative" - JuveNews.eu

La Juve ha vinto un altro premio, questa volta fuori dal terreno di gioco: il comunicato del club bianconero

La Juve ha vinto un altro premio, questa volta fuori dal terreno di gioco. Ecco il comunicato: “Un riconoscimento importante per la Juventus e per Juventus Creator Lab. È infatti ufficiale il conferimento al Club da parte del World Football Summit del “WFS Award for Most Impactful Branding Initiative”. Un premio particolarmente rilevante, poiché è dedicato a progetti di branding che si sono distinte nel settore calcistico: la Juve lo ha conseguito grazie a Juventus Creator Lab, un progetto innovativo ispirato a un modello di intrattenimento nordamericano, che consente la produzione di documentari, contenuti brevi, live streaming e podcast e che in pochi mesi ha creato collaborazioni con influencer globali, espandendo notevolmente il suo impatto. Il premio verrà consegnato durante la cerimonia dei WFS Awards il prossimo 18 settembre a Siviglia, durante il World Football Summit Europe, importante raduno dell’industria calcistica mondiale”.

Juve Creator Lab, le parole dei protagonisti

Jan Alessie, co-fondatore di WFS ha detto: “Juventus Creator Lab ha elevato i contenuti al ruolo di pilastro chiave nel modello di business sportivo, capace di connettere e coinvolgere segmenti di pubblico in tutto il mondo”. Mike Armstrong, CMO di Juventus, ha invece aggiunto: “Il Creator Lab è stato costruito con i fan al centro del progetto, continua a portare risultati in tutte le aree del business… e abbiamo appena iniziato!”.