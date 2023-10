Juve, crack Soulè: l’attaccante argentino è già esploso al Frosinone

L'impatto di Matias Soulè al Frosinone è stato subito eccezionale: il giocatore in prestito dalla Juventus starebbe stupendo in gialloblù

Che impatto per Matias Soulè ! L'argentino in prestito dalla Juventus al Frosinone starebbe avendo un impatto sulla squadra gialloblù e sulla Serie A a dir poco esaltante. Divenuto immediatamente titolare nella squadra allenata da mister Eusebio Di Francesco , l'argentino primeggerebbe per alcuni dati su tutti i giocatori del massimo campionato italiano.

In primo luogo, Soulè, come rilevato da Opta, è attualmente al terzo posto per numero di occasioni create, dietro solo a Piotr Zielinski del Napoli e Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Anche tra i dribbling il giocatore primeggerebbe in Serie a nella squadra nel quale anche Enzo Barrenechea sarebbe divenuto cardine. Discorso diverso per Kaio Jorge, infortunato e indietro di condizione, ancora alla ricerca dell'esordio stagionale.