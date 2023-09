Juve, CR7 al Collegio Arbitrale: nuova udienza il 4 ottobre

CR7 non perdona la Vecchia Signora: il prossimo 4 ottobre ci sarà una nuova udienza per portare avanti il processo

La querelle per i famosi (quasi) 20 milioni in sospeso fra la Vecchia Signora e Cristiano Ronaldo prosegue. Il portoghese ha intenzione di chiedere la cifra che la società dovrebbe corrispondergli (nell'ambito della manovra stipendi riguardante la stagione del COVID 2020/2021), anche se sponda Juve per ora non c'è apertura.

Da qui la decisione di rivolgersi al Collegio Arbitrale per fare chiarezza e andare fino in fondo. Secondo la Gazzetta dello Sport, la prossima tappa è in programma il prossimo 4 ottobre, quando andrà in scena una nuova udienza per portare avanti il processo.