Juve, Costacurta: “Vlahovic poco maturo. Non c’è l’affinità con Chiesa”

Alessandro Costacurta ha parlato dell'attaccante della Juventus Vlahovic: per l'ex calciatore al momento non ci sarebbe affinità con Chiesa

L'ex calciatore ha proseguito parlando della punta della Juventus Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Il fatto di non accettare la sostituzione è sintomo di una maturazione non ancora completa. L'affinità con Chiesa la vedo fuori ma non ancora dentro il campo". Infine su Berardi: "Berardi con loro due? Non so quanto fosse convinto Allegri. Io vedo una grande squadra. Su Bremer era da rosso. L'unica cosa che toglie responsabilità a Berardi è che alla fine piega la gamba".