Juve, Costacurta: “Vlahovic perde di lucidità quando non segna”

Dagli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Per l'ex calciatore, la punta serba bianconera, nonostante sia finalmente ritornata ai suoi precedenti livelli, risulterebbe ancora un giocatore troppo emotivo. In particolare, questo accadrebbe quando non gli riuscirebbe di far gol. Ecco le sue parole: "È uno che vuole sempre segnare e questo non è un difetto ma un punto di forza. È stato evidente contro la Fiorentina quando ha avuto la possibilità di passare a un compagno meglio posizionato, ma ha cercato di segnare. Tuttavia, il problema sorge quando non riesce a segnare, con conseguente perdita di lucidità e aumento della frustrazione".