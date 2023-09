Juve, Costacurta: “Credo che Giuntoli non volesse vendere Vlahovic e Chiesa”

Le parole di Costacurta sulla lotta scudetto e non solo: "Con Vlahovic e Chiesa la Juve può lottare per il primo posto"

Sulla Juve ha aggiunto: "Ovvio che i conti vadano rispettati e la Juventus era giusto che valutasse offerte per Vlahovic e Chiesa, ma al tempo stesso sono convinto che Giuntoli non volesse cederli, perché sono bravi, giovani e possono avere tanti anni davanti. Devono togliersi dalla testa alcuni pensieri che non li fanno rendere al meglio perché insieme possono essere devastanti. E con loro la Juventus può lottare per lo scudetto".