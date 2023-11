Juve, Cosatti: “Chiesa può partire dall’inizio. Tanta pressione su di lui”

In collegamento da Sky Sport, Francesco Cosatti ha focalizzato la sua attenzione sulla situazione di Federico Chiesa . L'attaccante della Juventus sarà il grande ex nell'incontro che vedrà i bianconeri ospiti della Fiorentina . Il giocatore, in miglioramento di forma, si candiderebbe finalmente a un posto da titolare. Ecco le parole dell'inviato:

"Chiesa può partite dall'inizio magari insieme a Kean con Vlahovic che può partire dopo. Sarà la prima volta che tornerà da avversario con la maglia della Juventus a Firenze, un po' complici gli infortuni, un po' complici i problemi muscolari, anche l'infortunio più pesante del gennaio 2022 non è mai tornato. Quindi sicuramente è una partita speciale per lui e Vlahovic che è un altro ex. Ma sicuramente è un giocatore diverso, cresciuto e ci sono tante pressioni su di lui in questo momento".