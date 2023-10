Juve, Corona rivela: “Fagioli il caso più drammatico, scommetteva già alle medie”

Intervistato da Nunzia de Girolamo nella trasmissione Avanti Popolo, l'ex Paparazzo Fabrizio Corona ha detto: "Quando io ho pubblicato la notizia su Fagioli il primo agosto, la Juventus lo ha ‘tolto’ dai convocati per la tournée negli USA. Non è vero che la società è andata subito alla FIGC, lo ha fatto dopo 10/15 giorni. Prima non lo ha fatto giocare".

"È veramente malato di ludopatia. Scommetteva anche mentre giocava alla Cremonese: non solo sul calcio, ma su tutto. In tre mesi si è indebitato per oltre un milione di euro. Fagioli doveva prendere tre anni, il fatto che lui abbia parlato e patteggiato non significa", ha concluso.