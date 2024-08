Juve, i convocati per il Verona: c’è Danilo

Buone notizie in casa Juve: Danilo è stato convocato in vista della sfida contro il Verona. La lista scelta da Thiago Motta

La Juve si prepara a sfidare il Verona, match valido per la seconda giornata della Serie A 2024/25. Dopo la bella vittoria contro il Como la squadra di Thiago Motta vorrà portare a casa altri tre punti e per fortuna l’allenatore bianconero potrà contare anche su Danilo. Il brasiliano era in dubbio ma è stato inserito nella lista dei convocati.

Juve, i convocati per il Verona

Di seguito la lista completa dei convocati scelti da Thiago Motta: