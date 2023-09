Juve, Conterio: “Per Chiesa incontro a breve. Berardi sempre un obiettivo”

Marco Conterio, ospite a Rai Sport, ha parlato delle prossime mosse della Juventus. L'esperto di calciomercato avrebbe rivelato un incontro programmato tra i rappresentanti del club bianconero e l'entourage di Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "Chiesa guadagna 5 milioni di euro fino al 2025 e la Juventus avrebbe intenzione di aprire presto le discussioni con il suo agente, è previsto un appuntamento tra Giuntoli e il suo entourage per parlarne. I rapporti sono ottimi e la Juventus vuole assolutamente rinnovare il contratto di Chiesa, per il quale questa estate ha rifiutato un'offerta dell'Aston Villa di oltre 60 milioni, aveva avuto altri approcci arabi ma sia la Juve che Chiesa hanno detto di no. A breve dunque ci sarà un appuntamento per parlare del rinnovo".