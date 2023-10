Conte: “La Juve è sempre stata vista come la squadra da odiare, non è semplice”

Intervistato da Francesca Fagnani nel corso del programma Belve, Antonio Conte ha parlato della Juve : "È sempre stata vista come la squadra da battere e da odiare . Giocare per la Juve non è da tutti, hai tutta Italia contro ". Sull'addio ai bianconeri: "Devo sentire stimoli, deve avere stimoli. L'addio più sofferto è stato quello alla Juventus , dopo 3 anni . Per le piccole cose vedi grandi problemi".

Sul dito medio ad Agnelli : "Gli ho mostrato il dito medio, è stata una reazione ad una situazione in cui mi si era mancato di rispetto ed educazione . Non mi sono pentito perché non ho sentito pentimento dalla parte opposta. Poi ci siamo chiariti ".

Chiosa finale sul suo futuro: "Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Ci deve essere serietà e un progetto che mi dia la possibilità di avere un progetto per vincere. Sogno? Me lo tengo per me, a volte i sogni rimangono solo sogni. I matrimoni si fanno sempre in due, un allenatore magari vuole una cosa per tutta la vita ma non si può".