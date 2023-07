Juve, senza Conference i conti vanno in rosso: all in Serie A e Coppa Italia

"Nonostante questa sofferta decisione possiamo adesso affrontare la nuova stagione guardando il campo e non i tribunali sportivi. Adesso testa al Campionato e alla Coppa Italia : ci impegneremo al massimo per dare ai nostri tifosi le più grandi soddisfazioni possibili in queste competizioni". Con queste parole si conclude il discorso del presidente della Juve Ferrero pubblicato sul sito ufficiale bianconero. L' esclusione dalla prossima Conference League da parte della UEFA è l'ultima tappa di una stagione da dimenticare: ora non resta che pensare al futuro.

Un futuro che, almeno dal punto di vista economico, non sembra affatto roseo. Per la prima volta negli ultimi 11 anni la Juve non giocherà la prossima Champions League e il ricavo mancato stimato è di circa 80 milioni di euro. Una perdita che pesa enormemente per le casse bianconere e che non sarà semplice colmare. Qui andrà in scena Giuntoli che dovrà essere abile ad abbassare il monte ingaggi della squadra. Serviranno delle cessioni importanti e al contrario gli acquisti non potranno essere stellari. Il bilancio la farà da padrone. Inoltre non sono da escludere nuove capitalizzazioni. L'intervento degli azionisti e del gruppo Exor potrebbe essere decisivo, se non addirittura fondamentale. Al momento infatti il conto economico 2023-24 parte da -200 milioni di euro. Anche con un mercato attento sarà quasi impossibile tornare in positivo.