Juve, Condò: “La sconfitta con la Lazio può ripercuotersi in Coppa Italia”

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato del difficile momento attraversato dalla Juventus in stagione. Per il giornalista, la sconfitta subita negli ultimi secondi con la Lazio potrebbe risultare più pesante del previsto. Non solo in campionato il margine sarebbe ora sempre più ridotto, ma anche in Coppa Italia potrebbero rimanere degli strascichi. Ecco le sue parole: "La Juve mantiene un piccolo margine, ma non certo andando avanti a questa andatura. La Juve è in crisi. La partita di sabato l’aveva considerata finita, invece a 10 secondi dalla fine Guendouzi ha pescato alla grande Marusic. Questo risultato può condizionarla psicologicamente in Coppa Italia".