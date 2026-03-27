Juve, Conceiçao sul suo futuro: “Sono già in un grande club e sono felice”

Francisco Conceiçao, durante la conferenza stampa con il Portogallo ha parlato in merito al suo futuro. Il numero 7 bianconero si è detto felice di essere in un grande club come la Juventus.

Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato di come il Liverpool abbia messo nel mirino Francisco Conceiçao. I Reds che a fine stagione saluteranno uno dei loro pilastri Mohamed Salah, avrebbero individuato nel portoghese uno dei papabili sostituti. La Juventus, dal canto suo punta molto sull’esterno, considerando oltre al grande investimento fatto per acquistarlo dal Porto, anche le sue recenti prestazioni.



Nelle ultime apparizioni stagionali, Conceiçao sembrerebbe essere maturato sotto molti punti di vista e questo Luciano Spalletti lo ha molto apprezzato.

Le parole di Conceiçao

Sui recenti rumors di mercato, è intervenuto proprio il giocatore, che durante la conferenza stampa con la propria Nazionale, si è così espresso:



“So che si parla di un grande club, ma io gioco in un grande club dove sono felice. In questo momento sono concentrato solo su queste due partite che abbiamo con la nazionale, e poi mi concentrerò sulla parta finale del campionato per aiutare la Juventus il più possibile. “Sono in un grande club dove la pressione per vincere è immensa. Il mio obiettivo è continuare a migliorami e lavorare duro per segnare più gol e servire più assist ai miei compagni”.