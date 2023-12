Juve, con il Frosinone torna Rabiot: Weah insidia Cambiaso

Contro il Frosinone con un Adrien Rabiot in più. Questo è il verdetto degli ultimi due allenamenti della Juventus presieduti da mister Massimiliano Allegri . Rispetto al match contro il Genoa , i bianconeri potranno nuovamente contare sull'apporto del centrocampista francese. A fargli spazio sarà inevitabilmente Fabio Miretti .

Non ci sarebbero grossi dubbi sulla formazione che sabato al lunch match affronterà all'Allianz Stadium il Frosinone. Unico giocatore che potrebbe sperare di rientrare a sorpresa nell'undici è Timothy Weah. Finalmente recuperato, il terzino statunitense potrebbe far rifiatare Andrea Cambiaso, parso però tra i giocatori più in forma dell'ultimo periodo. Difficilmente dunque la Juventus rinuncerà al suo terzino titolare, al momento nettamente avanti nel ballottaggio.