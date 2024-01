Juve, tanti auguri Manuel! Locatelli compie 26 anni

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto festeggiare il compleanno di Locatelli: "È il terzo compleanno in bianconero per Manuel Locatelli, che oggi - lunedì 8 gennaio 2024 - compie 26 anni. Manuel, partita dopo partita, è diventato un punto di riferimento in mezzo al campo. Il suo spirito di sacrificio, il suo impegno e la sua professionalità sono un esempio per molti. È stato, infatti, il giocatore più utilizzato da Mister Allegri nell'anno che si è appena concluso, dando il massimo in ogni singolo match e totalizzando 50 presenze nel 2023.