La Juve fa gli auguri a Cambiaso: “Buon compleanno Andrea!”

Primo compleanno da giocatore della Juventus, come dicevamo, per Andrea che, però, sembra essere con noi già da tanto tempo. E come spesso capita in questo periodo dell'anno sarà una giornata di lavoro alla Continassa per lui e per i suoi compagni, in vista del prossimo match di Serie A contro il Frosinone. Il suo impatto con il mondo bianconero è stato semplicemente fantastico e anche i numeri lo dimostrano: 24 partite disputate fin qui, tra campionato e Coppa Italia, delle 26 totali affrontate dalla squadra. Presenze arricchite da due gol e quattro assist.