Juve, Comolli verso il ruolo di Amministratore delegato

Come riportato da “Francesco Cosatti“, Damien Comolli va verso la nomina di Amministratore delegato della Juventus. Nella lista presentata dalla società per il nuovo CdA, manca il nome di Giorgio Chiellini che, era uno dei plausibili candidati per ricoprire il ruolo. E’ invece presente Damien Comolli. L’attuale direttore generale dei bianconeri, va quindi verso la nomina a nuovo Ad della società. Si iniziano così a intravedere quelle che potranno essere le decisioni che, verranno poi prese e ufficializzate il prossimo 7 novembre.