Juve-Como, Vojvoda a DAZN: “È bello competere con le grandi squadre”

L’esterno del Como Mergim Vojvoda, autore del primo gol per i lariani, ha commentato la vittoria sui bianconeri ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole:
“Tutti sono stati molto bravi, sia chi ha cominciato che chi è entrato. Siamo un gruppo molto unito, lavoriamo bene e oggi siamo stati ricompensati”.
L’obiettivo è entrare tra le prime quattro?
“Non so se puntiamo a un posto in Champions League, è bello essere lì e competere con queste grandi squadre. Per noi è un grande orgoglio, proviamo a fare felice questa città che lo merita e poi vedremo alla fine dove saremo”.