Juve-Como, Thuram a Dazn: “Partita brutta, Ora pensiamo a…”

Ai microfoni di Dazn, nel consueto post partita, ha parlato della gara contro i Como il centrocampista della Juve Khephren Thuram

Altro tonfo della Juve che, dopo la gara contro il Galatasaray, cade in casa inerme contro il Como di Fabregas. Ai microfoni di Dazn, nel consueto post partita, le parole di Khephren Thuram.

“Sappiamo che dobbiamo fare meglio come squadra, oggi non abbiamo fatto una buona partita contro un Como che comunque gioca bene a calcio. È vero che normalmente giochiamo molto meglio ed è per questo che siamo molto arrabbiati. Non è una prestazione da Juve, a volte è così. È difficile da spiegare però siamo molto arrabbiati»

Abbiamo preso questo gol ma siamo una squadra e dobbiamo reagire da squadra. Sappiamo che questo può succedere ma dobbiamo sempre reagire da squadra. Prima della Roma c’è la partita contro il Galatasaray che è molto importante per noi.”