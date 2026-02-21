Juve-Como, Spalletti a Dazn: “Ecco che tipo di partita servirà oggi. Su Openda…”

Le parole del tecnico bianconero pronunciate ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della partita con il Como

Si appresta a cominciare la gara tra Juventus e Como. Mister Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn prima del fischio della gara. Di seguito le sue parole:

“Approccio alla partita? Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello, un pò per la qualità della società, che hanno dei giocatori giovani ma di sicuro avvenire, un pò per la qualità di Cesc, che è un allenatore molto capace, che riflette dentro la squadra quello che era lui da calciatore. Abbiamo oggi la difficoltà di qualche defezione, come hanno tutte le squadre, per cui cerchiamo di mettere insieme tutte le cose creandoci il meno squilibrio possibile. Prevediamo che loro giochino 4-2-3-1, però noi dobbiamo giocare con i tre centrali e fare queste scalate lunghe verso i loro terzini.

Poi, spesso voi siete a commentare quelli che sono i risultati delle partite. E le partite, quando sono così equilibrate, si risolvono a volte con l’episodio che ti va bene e l’episodio che ti va male. Noi per il periodo che stiamo attraversando oggi non dobbiamo assolutamente mettere la partita su questo livello di turbulenza, perché loro avrebbero meno pressione di noi dentro questo contesto, perché sono il Como. Noi per gli ultimi risultati, e per dove andiamo poi ad arrivare, è chiaro che oggi ci vuole una partita soprattutto di sostanza: barattiamo un pò di fantasia, un pò di creatività, con quella che deve essere una solidità di farci capitare meno episodi sfavorevoli possibili.

La scelta di Openda? Perché ce li aspettiamo come sempre, perché è la squadra più aggressiva del campionato, è la squadra che pressa di più di tutto il campionato. Lo dicono i numeri, lo dicono i fatti, non solo i numeri, perché a volte i numeri sono balordi nell’andare a descrivere bene le situazioni. Però loro la pressione la portano di quelle vere e di quelle forti, per cui ogni tanto ci sarà da andare velocemente dall’altra parte e Openda ha più caratteristiche. E poi David non sta molto bene perché sarebbe a rischio di essere sotto dopo neanche un tempo”.