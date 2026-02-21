Juve-Como, Fabregas a DAZN: “Partita da grande squadra”

Le parole dell’allenatore del Como al termine della gara contro la Juventus.

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi dopo la vittoria sulla Juventus. Leggiamo le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Restare dentro la gara è fondamentale se vuoi vincere questo tipo di partite contro una squadra fortissima, che ha svoltato col nuovo mister. La squadra ha fatto una partita top e una cosa diversa rispetto alle altre partite, che è stato fare il secondo gol. Quando giochi contro questi avversari e non fai il secondo gol ti mangiano, il mio portiere ha fatto solo una parata in tutta la partita e questo vuol dire che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita”.

Come vanno gestiti match di questo tipo?

“Quando giochi questo tipo di partite ci sono momenti nei quali il giocatore tecnico deve gestire la partita, abbiamo bisogno di gente con coraggio e personalità per trovare le soluzioni che proviamo in settimana. Poi si possono fare scelte diverse in base alla gara, nel calcio di oggi diventa fondamentale perché ci sono 100 partite dentro 90 minuti. I ragazzi sono stati bravi a competere bene, per me la Juventus è il Real Madrid d’Italia: fare una prestazione così mi rende orgoglioso, ma dobbiamo continuare così”.

Si può vincere anche senza Nico Paz?

“L’assenza di Nico Paz è un altro passo avanti, perché lui gioca praticamente sempre, è un giocatore fantastico però la squadra è riuscita a vincere anche senza di lui”.