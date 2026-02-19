Juve-Como, dove vedere il match in TV e in streaming

Dove vedere e come seguire Juve-Como, match fondamentale per gli uomini di Spalletti per rilanciarsi nella corsa Champions

Archiviata la pesante sconfitta europea contro il Galatasaray, la Juve è chiamata a voltare pagina e a rituffarsi sul campionato. La ventiseiesima giornata di Serie A propone allo Stadium la sfida contro il Como. I bianconeri hanno bisogno di un risultato pieno per rilanciarsi nella corsa al quarto posto, obiettivo minimo stagionale per restare agganciati alla prossima Champions League.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di sabato 21 febbraio 2026. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, da tv o sull’app mobile. Non è prevista la co-esclusiva con SkySport, ma gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno seguire il match anche sul canale DAZN1 (214 del satellite). Ovviamente, come sempre, potrete seguire la gara anche sul nostro sito.