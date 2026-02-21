Juve-Como, Cambiaso a Dazn: “Come ritrovare la solidità difensiva? Dobbiamo…”

Il giocatore bianconero è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della gara con il Como

È tutto pronto per il fischio d’inizio di Juventus-Como. Prima del match, Andrea Cambiaso è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Come si fa a ritrovare quella solidità difensiva che fino a un mese avevamo? C’è da dire che forse siamo stati anche un po’ penalizzati, spesso dal primo errore siamo stati anche un po’ sfortunati nel prendere gol. Poi c’è da dire, chiaramente, che se prendi 13 gol in quattro partite, qualcosa che non va c’è e stiamo cercando di lavorarci ovviamente in settimana. Chiaramente c’è poco tempo per lavorarci su questo aspetto: dobbiamo essere sicuramente più concentrati e più convinti magari in alcuni episodi della partita”.