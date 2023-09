Juve, Coman: “Testosterone? Sicuramente assunto inconsciamente”

Davanti ai microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa dopo il match tra Francia e Germania, ha parlato Kingsley Coman. L'ex giocatore della Juventus ha parlato del suo connazionale ed ex compagno Paul Pogba sul caso doping. Per il giocatore del Bayern Monaco l'accaduto non può essere stato un gesto volontario del centrocampista bianconero.