Juve, Cobolli Gigli: "Mi chiedo dove sia finito Danilo" - JuveNews.eu

Intervistato da 1 Station Radio l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato del periodo di forma della squadra di Motta

Intervistato da 1 Station Radio l’ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato della brutta sfida dei bianconeri contro l’Empoli: “La Juventus non ha giocato bene, mentre il Napoli ha giocato molto bene: significa tanto ossigeno per l’ambiente. Anche il portiere ha giocato molto bene. Mi auguro che, per la Juventus, quest’entusiasmo non duri tanto. Le chiacchiere stanno a zero: tra PSV e Napoli, sarà una settimana difficile. La Juventus, ora, deve dimostrare che, col nuovo allenatore e con i giocatori nuovi, sono in grado di supportare le pressioni”.

Juve, le parole di Cobolli Gigli

Possibile che la Juve stesse già pensando alla Champions? “Sarebbe un errore, se fosse così: va vissuta una partita alla volta. Empoli è un campo molto complicato per la Juventus: negli ultimi due anni, ha perso punti. Non si doveva sottovalutare questa squadra, e anche Motta l’aveva detto. E, fino all’ultimo minuto, c’era il rischio di subire gol…”. Il prossimo fine settimana ci sarà Napoli-Juve: “Fisicamente arriva meglio la squadra di Conte. Ma, è anche una questione di testa: i bianconeri dovranno trovare, nella partita col PSV, un elemento che certifichi nella loro testa le qualità della squadra. La difesa c’è, anche se mi chiedo dove sia finito Danilo. Il centrocampo, anche. Qualche perplessità ce l’abbiamo in attacco: Vlahovic ha tante critiche se non segna, però ha fatto una partita più che decente“.