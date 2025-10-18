Ai microfoni di TuttoMercatoweb, Amantino Mancini, ex ala brasiliana che ha giocato in Serie A con le maglie di Roma, Inter e Milan, svela un interessante retroscena di mercato riguardante la Juventus: “Se una squadra mi ha cercato oltre a quelle in cui ho giocato? La Juventus al primo anno alla Roma, nel 2004. Dopo che Capello è andato alla Juve mi voleva a tutti i costi, ma la Roma non ha voluto cedermi. Ero appena arrivato e per quello non presero in considerazione la cosa”.
Juve, clamoroso retroscena! Amantino Mancini: “Mi voleva Capello. Ma…”
18 Ottobre, 15:01
Ai microfoni di TuttoMercatoweb, l'ex ala della Roma Amantino Mancini, ha parlato di un suo possibile approdo alla Juve nel 2004