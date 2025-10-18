Juve, clamoroso retroscena! Amantino Mancini: "Mi voleva Capello. Ma..."

Ai microfoni di TuttoMercatoweb, l'ex ala della Roma Amantino Mancini, ha parlato di un suo possibile approdo alla Juve nel 2004

Ai microfoni di TuttoMercatoweb, Amantino Mancini, ex ala brasiliana che ha giocato in Serie A con le maglie di Roma, Inter e Milan, svela un interessante retroscena di mercato riguardante la Juventus: “Se una squadra mi ha cercato oltre a quelle in cui ho giocato? La Juventus al primo anno alla Roma, nel 2004. Dopo che Capello è andato alla Juve mi voleva a tutti i costi, ma la Roma non ha voluto cedermi. Ero appena arrivato e per quello non presero in considerazione la cosa”.