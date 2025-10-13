Juve, clamoroso: Pinsoglio pensa al ritiro? Il futuro del portiere

Il terzo portiere della Juve, Carlo Pinsoglio, starebbe pensando di appendere i guantoni al chiodo al termine di questa stagione

Il terzo portiere della Juve, Carlo Pinsoglio, sebbene abbia giocato pochissimo, è sempre stato confermato negli ultimi anni dalla società. È riuscito però ad entrare nel cuore dei tifosi con la sua simpatia e la sua autorevolezza negli spogliatoi che hanno portato i bianconeri a confermarlo per un altro biennio, nel 2024.

Cresciuto nella Juventus ma mai in prima squadra, il classe 1990 è tornato alla base dopo diversi anni nelle serie inferiori, per poi tornare in pianta stabile nel 2017. Ora, tuttavia, starebbe riflettendo sul proprio futuro: potrebbe anche decidere di dire addio al calcio giocato al termine di questa stagione. Al momento, non è pervenuta alcuna proposta di rinnovo da parte della dirigenza.