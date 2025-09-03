Juve, clamoroso! L’Equipe sentenzia: “Comolli si è fatto molti nemici”

L’Equipe, noto giornale sportivo francese, ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul Direttore Generale della Juve: Damien Comolli

Il mancato arrivo di Randal Kolo Muani alla Juve, secondo quanto riportato da L’Équipe, ha generato forti tensioni. il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, è rimasto particolarmente infuriato nei confronti di Damien Comolli, direttore generale bianconero, con il quale i rapporti sarebbero ormai compromessi.

La trattativa per l’ex Eintracht Francoforte sembrava indirizzata verso una chiusura positiva. La proposta juventina era stata costruita su un prestito oneroso da 30 milioni di euro con bonus legati alla qualificazione in Champions League, formula considerata equilibrata e sostenibile anche per i conti del club. Tuttavia, un ripensamento da parte del dg della Vecchia Signora, ha fatto saltare definitivamente la trattativa.