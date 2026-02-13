Juve, ci siamo: ecco quando debutta la quarta maglia

Come rivelato da Footy Headlines, la Juve dovrebbe giocare con la nuova quarta maglia la prossima settimana, contro il Como

Come rivelato da Footy Headlines, noto sito che lascia anticipazioni sulle maglie di tutto il globo, l’Adidas in collaborazione con Studio Sgura sta per lanciare il quarto kit della Juve per la stagione 2025/2026. La maglia sarà bianconera ma con le strisce orizzontali.

I loghi del club e dello sponsor tecnico saranno allineati sulla stessa riga insieme ai due sponsor Jeep e Visit Detroit. Il quarto kit della Signora è stato creato ispirandosi alla polo pre match del 1996/1997 creata all’epoca da Kappa. Il debutto del quarto maglia, probabilmente, avverrà nella sfida del 21 febbraio contro il Como che si giocherà alle ore 15 all’Allianz Stadium.