Juve, Chirico: “Superlega? Agnelli ne esce vincitore. Merita delle scuse”

Nel suo monologo su Ilbianconero, Marcello Chirico ha commentato l'esito della decisione della Corte Europea sulla Superlega. Per il giornalista, un epilogo che riscatterebbe il lavoro dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ecco le sue parole: "Oggi, 21 dicembre 2023, termina un'era, quella del dominio della UEFA sul calcio europeo. Sì, perché la sentenza della Corte di Giustizia ha aperto alla Superlega, dando di fatto ragione a chi si era battuto per essa. A partire da Florentino Perez, Joan Laporta e Andrea Agnelli. Un verdetto indigeribile per molti, che inevitabilmente scatenerà anche nel prossimo futuro una cascata di reazioni contrarie. Ma che comunque non perderà la sua forza rivoluzionaria e dirompente".