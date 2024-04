Chiesa e Vlahovic per la svolta: dopo più di un mese la Juve torna a vincere

La vittoria contro la Lazio aiuterà la Juve a uscire dalla crisi? I bianconeri sono tornati ad esultare per la prima volta dopo più di un mese

Nel momento più buio la Juve si è affidata ai suoi giocatori migliori. Grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic, infatti, i bianconeri sono tornati a vincere dopo più di un mese dall'ultima volta. Come ricordato dall'attaccante italiano al termine della partita, la crisi della Vecchia Signora non è ancora superata, ma di certo questa vittoria è un primo passo nella giusta direzione. Vincendo, infatti, la squadra di Allegri ha messo una seria ipoteca sulla finale di Coppa Italia, ma ora bisognerà tornare a fare punti anche in campionato. Nelle ultime nove partite di Serie A, infatti, i bianconeri hanno vinto soltanto una volta. Il trend va subito invertito.