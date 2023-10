Juve, Chiesa out a Coverciano: gli ultimi aggiornamenti

Prosegue la marcia di avvicinamento dell' Italia di mister Spalletti al match di qualificazione per gli Europei 2024 contro l' Inghilterra . Tra i ranghi della squadra riunita per l'allenamento, continuano a mancare Federico Chiesa , Mattia Zaccagni e Ivan Provedel . Il calciatore della Juventus ha proseguito il suo allenamento individuale in palestra.

Il calciatore della Juventus non ha dunque ancora superato l'infortunio che lo starebbe tenendo fuori causa da circa una settimana. Così come per i due giocatori della Lazio, l'attaccante bianconero dovrebbe rimanere comunque in ritiro. Le sue chance di prendere parte al delicato match degli azzurri sarebbero però sempre più ridotte. L'unico obiettivo reale pare poter strappare la convocazione.