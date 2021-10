Juve, Federico Chiesa è l’MVP bianconero del mese di settembre

Federico Chiesa è stato premiato dalla Juventus come il miglior giocatore del mese di settembre: è lui la vera star bianconera

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha annunciato l'MVP per il mese di settembre: Federico Chiesa. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: "Un mese di settembre eccellente per Fede. Una crescita costante, assist decisivi, gol che hanno mandato in visibilio i tifosi, come quello segnato al Chelsea, in Champions League. Proprio i tifosi lo hanno nominato MVP OF THE MONTH POWERED BY EFOOTBALL per il mese scorso. E proprio i tifosi, c'è da giurarlo, lo applaudiranno a scena aperta quando, dopo la fine del riscaldamento pre Juve-Roma di questa sera, Fede riceverà il premio! Grande Fede!".

Un mese da sogno per l'esterno italiano, che si è dovuto reinventare attaccante vero. Dopo l'addio in estate di Cristiano Ronaldo, la Juventus si è affidata alla sua qualità e all'estro di Paulo Dybala per sopperire alla mancanza del fenomeno portoghese. Contro la Sampdoria, però, l'argentino e Morata sono stati fermati da un infortunio e per questo tutto il peso dell'attacco è passato sulle spalle dell'ex Fiorentina, che ha risposto presente. Schierato come punta centrale atipica, il classe 1997 ha sfornato prestazioni di altissimo livello, di cui una memorabile contro il Chelsea campione d'Europa in Champions League.

Chiesa si è dimostrato ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, il vero top player della squadra, uno dei pochi giocatori insostituibili tra le fila bianconere. Tecnica, grinta, corsa e anche un gran tiro, l'esterno italiano ha tutto ciò che serve. Dopo averlo provato come attaccante, difficilmente Massimiliano Allegri si priverà di lui, giocatore determinante nell'area di rigore avversaria. Il premio come miglior giocatore del mese è meritatissimo. Questa sera contro la Roma i bianconeri dovranno vincere a tutti i costi, e anche in questa occasione si affideranno a lui. L'ex Fiorentina sarà in grado di ripagare la fiducia nei suoi confronti? Lo scopriremo tra poche ore.