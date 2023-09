Juve, Chiesa sempre più leader e trascinatore: 100 presenze in bianconero

"Federico Chiesa ha raggiunto quota 100 presenze con la Juventus . Fede ha toccato la tripla cifra in occasione di Juventus-Lecce, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/24.

Campionato che Chiesa ha cominciato con numeri da urlo: per la prima volta in carriera, considerando tutte le competizioni, è andato a bersaglio in tre presenze consecutive e in generale ha timbrato il cartellino in sei delle ultime otto presenze in Serie A (sei gol), segnando tante reti quante nelle precedenti 51 gare nella competizione".