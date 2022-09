Arrivabene: “Oggi presentiamo il frutto di tanto lavoro”

"Questa è un'opportunità per fare i ragionamenti su quanto stia funzionando il nostro progetto. Dieci anni fa parlavamo del fatto che il sistema formativo italiano non portasse giovani in prima squadra, ora questi tre calciatori dimostrano la bontà del nostro progetto. Abbiamo approcciato il problema dal punto di vista formativo, investendo su strutture, metodologie e nello staff. Lo spostamento alla Continassa non ci ha fatto dimenticare Vinovo, dove abbiamo investito tanto per consentire ai ragazzi di crescere al meglio. Dopo questo abbiamo affrontato il tema del percorso dei giovani, che alla fine del campionato primavera entravano in un limbo che li portava in prestito. Non più del 2% dei calciatori delle primavere vanno in prima squadra, e questo ci ha fatto capire che c'era un buco tra questa realtà e la prima squadra. Abbiamo quindi iniziato, insieme ad altri club, a volere il sistema delle seconde squadre, e nel 2018 abbiamo potuto iscrivere la seconda squadra in Lega Pro. A questo proposito ringraziamo il Presidente Ghirelli per l'impegno e per averci accolto tra mille difficoltà, e tra lo scetticismo generale. L'Under23 è un progetto sportivo serio, è una squadra che scende in campo per provare a vincere e per formare calciatori, per il mercato ma soprattutto per la prima squadra. Abbiamo cambiato il format della squadra, che da Under23 è diventata Next Gen. Ad oggi abbiamo de Winter e Ranocchia che giocano in Serie A, per fare un esempio, che stanno completando il loro percorso formativo esternamente. Ma tanto riluciamo fare con la seconda squadra, e questi tre giocatori oggi presenti si affacciano alla Serie A con tante partite da professionisti fatte nella seconda squadra della Juve. Siamo soddisfatti e contenti di questa giornata, che è un consolidamento e una testimonianza della bontà di quello che stiamo facendo, e dell'impegno del club nel valorizzare il prodotto del settore giovanile".